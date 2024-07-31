Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر مطّلع لـ"سي ان ان": اغتيال هنية قد يعقّد محادثات الوساطة الرامية لوقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن في غزة

Lebanon 24
31-07-2024 | 05:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"رويترز" عن مسؤول مطّلع على المحادثات: ردّ "حماس" على الاقتراح يتضمّن جدولاً زمنيّاص جديداً لوقف إطلاق النار الدائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بما في ذلك رفح
lebanon 24
31/07/2024 15:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": نتنياهو أبلغ عائلات الرهائن أن إسرائيل ستقدم لحماس مقترحاً محدثاً لوقف إطلاق النار خلال يومين
lebanon 24
31/07/2024 15:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف لـ"سكاي نيوز عربية": موقفنا واضح وهو وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإطلاق كافة الرهائن وكل الأسرى الفلسطينيين
lebanon 24
31/07/2024 15:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر دبلوماسي ل"الجزيرة": الولايات المتحدة توزع مشروع قرار في مجلس الأمن يرحب بمقترح اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
31/07/2024 15:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:00 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2024-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:20 | 2024-07-31
07:00 | 2024-07-31
06:33 | 2024-07-31
06:11 | 2024-07-31
05:56 | 2024-07-31
05:33 | 2024-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24