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فرنسا تعلّق على الاغتيال في الضاحية الجنوبية: ندعو إلى تجنّب تصعيد عسكري جديد

Lebanon 24
31-07-2024 | 09:15
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