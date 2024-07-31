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القناة 12 الإسرائيلية: رفع حالة التأهب في منظومة الدفاع الجوي على الحدود مع لبنان

Lebanon 24
31-07-2024 | 12:29
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