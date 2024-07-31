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نتنياهو: إسرائيل تسيطر على محور فيلادلفيا وتشل حركة حماس والحرب ستطول ولن أخضع لضغوط داخلية أو خارجية

Lebanon 24
31-07-2024 | 13:18
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