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الخارجية الأميركية: جهودنا للتوصل إلى صفقة وسد الفجوات ما تزال قائمة وهي تمثل أولوية لنا وللمنطقة (الجزيرة)

Lebanon 24
31-07-2024 | 13:25
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