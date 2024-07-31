Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس بلدية حيفا يطلب من السكان البقاء خلال الفترة القريبة قرب الأماكن المحصنة والملاجئ (سكاي نيوز)

Lebanon 24
31-07-2024 | 14:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس دولة الإمارات يؤكد خلال اتصال هاتفي تلقاه من البرهان دعم الإمارات جميع المبادرات الرامية إلى إنهاء الأزمة في السودان (سكاي نيوز)
lebanon 24
31/07/2024 23:36:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تبادل خلال الأسابيع القريبة المقبلة فإن مصير المحتجزين سيتم حسمه (سكاي نيوز)
lebanon 24
31/07/2024 23:36:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء المصري: نعمل على حماية أمن مصر المائي من خلال تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل وعدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل (سكاي نيوز)
lebanon 24
31/07/2024 23:36:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات يصل إيطاليا في زيارة عمل يشارك خلالها في جلسة مجموعة السبع بشأن الذكاء الاصطناعي والطاقة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
31/07/2024 23:36:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:25 | 2024-07-31
16:23 | 2024-07-31
16:21 | 2024-07-31
16:20 | 2024-07-31
16:19 | 2024-07-31
16:18 | 2024-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24