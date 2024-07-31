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المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني: على المجتمع الدولي إدانة اغتيال الشهيد فؤاد شكر بأشد العبارات (الميادين)

Lebanon 24
31-07-2024 | 15:34
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