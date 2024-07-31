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الخارجية الإيرانية: اغتيال القيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر في بيروت عمل آثم على العالم إدانته (الجزيرة)

Lebanon 24
31-07-2024 | 15:53
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