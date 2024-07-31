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وزيرا الخارجية الأردني والمصري يحملان إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة جراء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
31-07-2024
|
16:14
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