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القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت لبنان وإيران عبر قنوات دبلوماسية أنها مستعدة لحرب شاملة

Lebanon 24
31-07-2024 | 17:16
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