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مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: إسرائيل وظفت حادث مجدل شمس للاعتداء على دول المنطقة

Lebanon 24
31-07-2024 | 18:47
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