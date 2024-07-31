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وسائل إعلام إسرائيلية: تشديد الحراسة حول نتنياهو ووزراء حكومته عقب تنفيذ إسرائيل للاغتيالات الأخيرة خشية استهدافهم

Lebanon 24
31-07-2024 | 19:14
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