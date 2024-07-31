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هيئة البث الإسرائيلية: التقديرات أن الرد على اغتيال هنية وشكر متوقَّع خلال أيام

Lebanon 24
31-07-2024 | 23:37
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