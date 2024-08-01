Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: على الرغم من تنفيذ عمليات الاغتيال إلا أنّ السبيل للإفراج عن 115 أسيراً هو من خلال صفقة

Lebanon 24
01-08-2024 | 00:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يرغب بالتركيز على عمليات دهم في غزة وفتح المجال لصفقة تبادل
lebanon 24
01/08/2024 07:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: تشديد الحراسة حول نتنياهو ووزراء حكومته عقب تنفيذ إسرائيل للاغتيالات الأخيرة خشية استهدافهم
lebanon 24
01/08/2024 07:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس شعبة العمليات السابق إسرائيل زيف: لا شك أنه سيكون رداً قاسياً من حزب الله وعلى ما يبدو سيتم إطلاق صواريخ دقيقة
lebanon 24
01/08/2024 07:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"الشرق" عن وسائل إعلام إسرائيلية: الوفد الإسرائيلي لن يستأنف المفاوضات إلا بعد مناقشة بايدن ونتنياهو إطار الصفقة مع حماس
lebanon 24
01/08/2024 07:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2024-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:31 | 2024-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2024-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2024-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:32 | 2024-07-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:34 | 2024-08-01
00:33 | 2024-08-01
00:32 | 2024-08-01
00:31 | 2024-08-01
00:19 | 2024-08-01
00:07 | 2024-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24