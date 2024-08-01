إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الوزراء السابق أولمرت بشأن اغتيال فؤاد شكر: لا شك أن هذا أمر جيد ومفيد لكن هل سيغير شيئا في معادلة الحرب

Lebanon 24