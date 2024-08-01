Advertisement

أخبار عاجلة

صحة غزة: وصول 4 أسرى أفرجت عنهم إسرائيل إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع

Lebanon 24
01-08-2024 | 02:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول 3 شهداء لمستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف منزل سكني في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة (الميادين)
lebanon 24
01/08/2024 15:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية على محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح توقع عشرات الجرحى (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
01/08/2024 15:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف برج سكني في دير البلح (العربي)
lebanon 24
01/08/2024 15:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول 4 أسرى إسرائيليين إلى مستشفى تل هاشومير بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تحريرهم في عملية في النصيرات وسط غزة (الجزيرة)
lebanon 24
01/08/2024 15:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:04 | 2024-08-01
07:58 | 2024-08-01
07:40 | 2024-08-01
07:38 | 2024-08-01
07:37 | 2024-08-01
07:37 | 2024-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24