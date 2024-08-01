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نيويورك تايمز: مسؤولون أمريكيون اعترفوا سرا أن إسرائيل هي من اغتالت هنية على الرغم من عدم إقرارها بذلك

Lebanon 24
01-08-2024 | 03:08
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