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التحكم المروي: يُطلب من السائقين توخّي الحذر وتخفيف السرعة داخل نفق العدلية بالاتجاهين بسبب استمرار الأشغال

Lebanon 24
01-08-2024 | 03:10
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