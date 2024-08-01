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هيئة البث الإسرائيلية: منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية على جهوزية عالية لاعتراض أي تهديد من لبنان فيما تحلّق مقاتلات من سلاح الجو في أجواء البلاد
Lebanon 24
01-08-2024
|
03:13
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