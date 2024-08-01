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مسؤولون أميركيون لـ WSJ: اغتيال هنية يعقد المفاوضات بشأن غزة لكنها لم تمُت

Lebanon 24
01-08-2024 | 04:05
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