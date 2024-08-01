Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: الشاباك رفع درجة الحراسة لنتنياهو ووزراء الحكومة تحسبا من رد إيراني على اغتيال هنية

Lebanon 24
01-08-2024 | 04:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: مدير الشاباك أصدر تعليمات استثنائية بشأن نتنياهو والوزراء استعدادا للرد الإيراني على اغتيال هنية
lebanon 24
01/08/2024 15:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة 12": مدير الشاباك أصدر تعليمات استثنائية بشأن نتنياهو والوزراء استعداداً للرد الإيراني على اغتيال هنية
lebanon 24
01/08/2024 15:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: لن نُعلّق على حادثة اغتيال إسماعيل هنية في طهران
lebanon 24
01/08/2024 15:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الحكومة الإسرائيلية الإعلامي يؤكد اغتيال هنية
lebanon 24
01/08/2024 15:07:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:04 | 2024-08-01
07:58 | 2024-08-01
07:40 | 2024-08-01
07:38 | 2024-08-01
07:37 | 2024-08-01
07:37 | 2024-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24