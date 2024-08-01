Advertisement

أخبار عاجلة

السفير المصري علاء موسى من عين التينة: لضرورة التهدئة على كلّ الجبهات

Lebanon 24
01-08-2024 | 04:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير المصري علاء موسى من المطار: لقد اطلعنا على آلية العمل هناك وتفقدنا عدداً من المنشآت واستمعنا من المسؤولين تفاصيل عن مجريات العمليات هناك خصوصاً في ما يتعلق بالاستيراد والتصدير
lebanon 24
01/08/2024 15:07:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير مصر لدى لبنان علاء موسى بعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي: موقف مصر ثابت ورافض لاي اعتداء على لبنان والتصعيد الاسرائيلي هو الذي يقود إلى العنف ونؤكد مرة أخرى ان سياسة الاغتيالات لن يكون لها الا نتائج سيئة على الجميع وعلى المنطقة
lebanon 24
01/08/2024 15:07:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: نتابع بقلق الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اليمنية ونطالب بضبط النفس والتهدئة وإنهاء الحرب على غزة
lebanon 24
01/08/2024 15:07:59 Lebanon 24 Lebanon 24
التزام فرنسي بتجنّب السيناريو الأسوأ جنوب لبنان.. السفير المصري: هدنة غزة ستنعكس على الملف الرئاسي
lebanon 24
01/08/2024 15:07:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:04 | 2024-08-01
07:58 | 2024-08-01
07:40 | 2024-08-01
07:38 | 2024-08-01
07:37 | 2024-08-01
07:37 | 2024-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24