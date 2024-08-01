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وزير الصحة فراس الأبيض: وزارة الصحة تغطي بشكل كامل أي جريح من جرحى الحروب بالتنسيق مع المستشفيات

Lebanon 24
01-08-2024 | 07:15
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