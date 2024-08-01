موسى: الحل هو بوقف اطلاق النار في غزة والجبهة في لبنان مهمة للغاية لكنها عارض لمرض رئيسي الا وهو الوضع في غزة ونحن سنتعامل مع شركائنا الإقليميين والدوليين ومع مجلس الأمن من اجل إصدار قرار ملزم لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24