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ميقاتي: الحل لن يكون الا سياسيا عبر تطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار 1701 وندعو بريطانيا والمجتمع الدولي الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها

Lebanon 24
01-08-2024 | 07:37
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