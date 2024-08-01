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وزير الخارجية الأردنية: لا يجوز أن يكون مستقبل المنطقة مرهونا بالانتقائية الفجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي

Lebanon 24
01-08-2024 | 07:58
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