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أردوغان للبابا فرنسيس: اغتيال إسماعيل هنية والهجوم على لبنان أظهرا أن إسرائيل تُشكّل تهديداً للمنطقة والعالم والإنسانية

Lebanon 24
01-08-2024 | 08:28
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