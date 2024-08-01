Advertisement

أخبار عاجلة

نصرالله: نفينا بشكل قاطع مسؤوليتنا عن حادث مجدل شمس ونمتلك الشجاعة أنّ نعترف إذا قصفنا أيّ مكان حتّى لو بالخطأ

Lebanon 24
01-08-2024 | 09:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: هدف العدوّ من اتّهامنا بحادث مجدل شمس هو الفتنة بين أهل الجولان والدروز والطائفة الشيعيّة
lebanon 24
01/08/2024 18:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: العدوان على الضاحية الجنوبية ليس ردا على ما حدث في مجدل شمس ولكنه جزء من الحرب ورد على جبهة الإسناد اللبنانية
lebanon 24
01/08/2024 18:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: إسرائيل وظفت حادث مجدل شمس للاعتداء على دول المنطقة
lebanon 24
01/08/2024 18:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: ما زال تقييمنا أن إسرائيل تشارك بشكل بنّاء في المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
01/08/2024 18:57:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:53 | 2024-08-01
11:52 | 2024-08-01
11:51 | 2024-08-01
11:49 | 2024-08-01
11:35 | 2024-08-01
11:16 | 2024-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24