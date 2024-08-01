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نصرالله: لدينا شواهد كثيرة على أن صواريخ اعتراضية إسرائيلية كثيرة سقطت على عكا وغيرها من المناطق
Lebanon 24
01-08-2024
|
09:43
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