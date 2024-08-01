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نصرالله: نحن جميعنا كبيرنا وصغيرنا قادة وكوادرنا وعائلاتنا وكل جمهور المقاومة عندما قررنا الدخول في هذه المعركة حملنا دماءنا على أكفّنا

Lebanon 24
01-08-2024 | 09:47
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01/08/2024 18:58:20 Lebanon 24 Lebanon 24
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