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تركيا تعلن إجراء عملية تبادل لـ26 سجينًا بين روسيا ودول غربية عدة في أنقرة

Lebanon 24
01-08-2024 | 10:05
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