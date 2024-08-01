نصرالله: محور المقاومة يُقاتل بغضب وبحكمة وبشجاعة ويملك القدرة ونحن الذين نمشي ونختار ونحن سنردّ وعليهم أنّ ينتظروا ونبحث عن ردّ حقيقيّ ومدروس جدّاً وليس عن ردّ شكليّ

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