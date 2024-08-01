المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية: تؤكد رئاسة الأركان أنها لم ولن تسمح باستخدام أو اختراق أجوائها أو أن تكون أراضيها منطلقاً للاعتداء على أي من الدول الشقيقة والصديقة

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