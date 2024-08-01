29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان 24": الجيش الاسرائيلي يقوم بعملية تمشيط بالرصاص من موقع بياض بليدا والمالكية باتجاه بلدة بليدا
Lebanon 24
01-08-2024
|
12:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": العدو الاسرائيلي يقوم بعملية تمشيط من موقع المالكية باتجاه بلدة عيترون
Lebanon 24
"لبنان24": العدو الاسرائيلي يقوم بعملية تمشيط من موقع المالكية باتجاه بلدة عيترون
01/08/2024 22:21:58
01/08/2024 22:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الاسرائيلي يقوم بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة كفركلا واستمرار القصف المدفعي الثقيل على هورا بين كفركلا ودير ميماس
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الاسرائيلي يقوم بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة كفركلا واستمرار القصف المدفعي الثقيل على هورا بين كفركلا ودير ميماس
01/08/2024 22:21:58
01/08/2024 22:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": الجيش الإسرائيلي يُنفذ تمشيطاً بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة كفركلا اللبنانية
Lebanon 24
"لبنان24": الجيش الإسرائيلي يُنفذ تمشيطاً بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة كفركلا اللبنانية
01/08/2024 22:21:58
01/08/2024 22:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": صاروخ إسرائيلي أصاب أطراف بلدة عيترون لجهة بليدا ما أدى إلى اندلاع حريق
Lebanon 24
"لبنان 24": صاروخ إسرائيلي أصاب أطراف بلدة عيترون لجهة بليدا ما أدى إلى اندلاع حريق
01/08/2024 22:21:58
01/08/2024 22:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو لفؤاد شكر قبل اغتياله في الضاحية.. شاهدوه الآن
Lebanon 24
فيديو لفؤاد شكر قبل اغتياله في الضاحية.. شاهدوه الآن
15:46 | 2024-07-31
31/07/2024 03:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيعلن نصرالله اليوم؟
Lebanon 24
ماذا سيعلن نصرالله اليوم؟
03:00 | 2024-08-01
01/08/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الاسباب الغيت حلقة جعجع أمس
Lebanon 24
لهذه الاسباب الغيت حلقة جعجع أمس
01:45 | 2024-08-01
01/08/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... وفاة 3 منتجين مشهورين في حادث سير مروّع
Lebanon 24
بالأسماء... وفاة 3 منتجين مشهورين في حادث سير مروّع
07:47 | 2024-08-01
01/08/2024 07:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة كبيرة.. هكذا اغتيل اسماعيل هنية في إيران
Lebanon 24
مفاجأة كبيرة.. هكذا اغتيل اسماعيل هنية في إيران
09:56 | 2024-08-01
01/08/2024 09:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:17 | 2024-08-01
مسؤول إسرائيلي لأكسيوس: الاستخبارات تتوقع هجوما واسع النطاق من إيران
15:15 | 2024-08-01
الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بايدن أن إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار وأن مقتل هنية أضرّ بجهود وقف إطلاق النار
15:10 | 2024-08-01
هيئة البث الإسرائيلية: بعد 48 ساعة من الهدوء في الشمال حزب الله يطلق عشرات الصواريخ نحو إسرائيل أسقط 15 منها
15:07 | 2024-08-01
باسيل: نحن اعترضنا على ربط لبنان بحروب المنطقة ونريد أن نحيّده عن مشاكل لا علاقة له فيها
15:06 | 2024-08-01
باسيل: ليس كل من رفع شعار السيادة أصبح سياديا
15:05 | 2024-08-01
النائب جبران باسيل في عشاء اللجنة المركزية لقدامى التيار: نحن ابناء اللحظات الأولى ونحن اولاد القضية ونحن أبناء السيادة والاستقلال
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
01/08/2024 22:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
01/08/2024 22:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
01/08/2024 22:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24