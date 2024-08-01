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رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: تعرض موكبنا في غزة اليوم لإطلاق نار من مسافة 20 مترا (الجزيرة)

Lebanon 24
01-08-2024 | 12:57
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