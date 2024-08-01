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البطريرك الراعي لـ "ال بي سي": البطريرك الدويهي أمثولة للجميع ويعلمنا الكثير وخصوصا اليوم لان العالم بحاجة إلى إيمان ودين وعودة إلى الله

Lebanon 24
01-08-2024 | 14:08
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