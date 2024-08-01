Advertisement

أخبار عاجلة

الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بايدن أن إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار وأن مقتل هنية أضرّ بجهود وقف إطلاق النار

Lebanon 24
01-08-2024 | 15:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بايدن بأن إسرائيل تسعى لتوسيع نطاق حرب غزة
lebanon 24
02/08/2024 01:22:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": نتنياهو أبلغ عائلات الرهائن أن إسرائيل ستقدم لحماس مقترحاً محدثاً لوقف إطلاق النار خلال يومين
lebanon 24
02/08/2024 01:22:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مصر أبلغت رئيس الموساد أنها ستشارك ببناء حاجز تحت الأرض لمنع مرور السلاح لغزة في الأيام الأولى لوقف إطلاق النار
lebanon 24
02/08/2024 01:22:19 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: هنية بحث هاتفيا مع رئيس الاستخبارات التركية مسار المفاوضات الجارية بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
02/08/2024 01:22:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:06 | 2024-08-01
18:04 | 2024-08-01
18:03 | 2024-08-01
17:50 | 2024-08-01
17:40 | 2024-08-01
17:38 | 2024-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24