Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول إسرائيلي لأكسيوس: الاستخبارات تتوقع هجوما واسع النطاق من إيران

Lebanon 24
01-08-2024 | 15:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: شهدنا في الأسابيع الأخيرة هجوماً واسع النطاق بطائرات بدون طيار في الشمال تسبب في أضرار جسيمة في الممتلكات والأرواح وحرائق ضخمة
lebanon 24
02/08/2024 01:22:28 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة معاريف: الجيش الإسرائيلي يخطط لهجوم واسع النطاق على المجموعات الموالية لإيران في عمق العراق (الجزيرة)
lebanon 24
02/08/2024 01:22:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين سياسيين: نريد إيلام "حزب الله" من دون الانجرار إلى حرب إقليمية واسعة
lebanon 24
02/08/2024 01:22:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: واشنطن وجهت تحذيرا سريا لإيران الشهر الماضي تعبر فيه عن مخاوفها إزاء أنشطة نووية مريبة
lebanon 24
02/08/2024 01:22:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:06 | 2024-08-01
18:04 | 2024-08-01
18:03 | 2024-08-01
17:50 | 2024-08-01
17:40 | 2024-08-01
17:38 | 2024-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24