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القناة 14 الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر قرر الرد بشكل فوري على أي هجوم يستهدف مدنيين إسرائيليين

Lebanon 24
01-08-2024 | 16:02
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