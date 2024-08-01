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القناة 14 الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر قرر الرد بشكل فوري على أي هجوم يستهدف مدنيين إسرائيليين
Lebanon 24
01-08-2024
|
16:02
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