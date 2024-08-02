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استطلاع معاريف: 69% من الإسرائيليين يؤيدون الاغتيالات الأخيرة في بيروت وطهران حتى لو أدت لعرقلة صفقة تبادل

Lebanon 24
02-08-2024 | 01:03
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