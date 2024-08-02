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"الجزيرة" عن "القناة 12 الإسرائيلية": منظومات الدفاع الجوي تعترض مسيّرة في وسط منطقة الجولان من دون دوي صفارات الإنذار

Lebanon 24
02-08-2024 | 08:48
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