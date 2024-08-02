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وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو نظيره البريطاني لتشكيل تحالف للدفاع عن إسرائيل ضد إيران ووكلائها

Lebanon 24
02-08-2024 | 09:13
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