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وزارة الداخلية الفرنسية: التوتر المرتفع في الشرق الأوسط يفرض علينا الحذر داخل فرنسا

Lebanon 24
02-08-2024 | 09:27
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