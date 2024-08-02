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"الجزيرة" عن هيئة البثّ الإسرائيلية: التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن إيران قد ترغب بإطلاق صواريخ من أراضيها نحو إسرائيل

Lebanon 24
02-08-2024 | 09:39
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