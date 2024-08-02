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الجيش الإسرائيلي: دفاعاتنا نجحت في اعتراض هدف جوي مشبوه اجتاز الحدود من لبنان باتجاه مرتفعات الجولان
Lebanon 24
02-08-2024
|
10:42
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