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مسؤول إسرائيلي رفيع لأكسيوس: بايدن رفع صوته وأخبر نتنياهو أنه يريد التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوع إلى أسبوعين

Lebanon 24
02-08-2024 | 12:31
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