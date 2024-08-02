Advertisement

أخبار عاجلة

الدعم السريع في السودان: نؤكد استعدادنا التام للانخراط في أي تفاوض يفضي لوقف الحرب وتحقيق السلام (الشرق)

Lebanon 24
02-08-2024 | 12:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار قائد قوات الدعم السريع السودانية لسكاي نيوز عربية: نتوقع عدم حضور وفد الجيش محادثات جنيف وعدم جديتهم في أي حوار يهدف لوقف الحرب
lebanon 24
03/08/2024 01:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السودانية: مستعدون للانخراط في أي مفاوضات تنهي سيطرة الدعم السريع على المدن والبلدات (سكاي نيوز)
lebanon 24
03/08/2024 01:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لـ"الشرق": الأمم المتحدة تسلم الحكومة السودانية و"الدعم السريع" دعوة لاستئناف المفاوضات في 10 تموز
lebanon 24
03/08/2024 01:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24
خبراء أمميون: الجيش السوداني والدعم السريع يستخدمان الغذاء كسلاح في الحرب
lebanon 24
03/08/2024 01:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:48 | 2024-08-02
18:30 | 2024-08-02
18:27 | 2024-08-02
18:25 | 2024-08-02
18:25 | 2024-08-02
18:24 | 2024-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24