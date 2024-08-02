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البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي لم يتخذ قرارا بشأن القدرات الدفاعية التي سيتم نشرها

Lebanon 24
02-08-2024 | 13:16
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