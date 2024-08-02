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هيئة البث الاسرائيلية: نتنياهو كان ينوي إقالة غالانت بعد عودته من واشنطن وعمليات الاغتيال الأخيرة عرقلت الأمر
Lebanon 24
02-08-2024
|
15:09
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