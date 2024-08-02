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هيئة المطارات الإسرائيلية: مطار بن غوريون يعمل كالمعتاد ولا صحة لتعطل الحركة فيه وإلغاء كل الرحلات الجوية (الحدث)

Lebanon 24
02-08-2024 | 16:30
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